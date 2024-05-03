Каньисарес: Никто не думал, что Лунин вырастет во вратаря топ-уровня, но он сделал это

Бывший вратарь " Реала " Сантьяго Каньисарес порассуждал о конкуренции на вратарской позиции в мадридской команде.

"У Анчелотти есть проблема, но это приятная проблема. Никто не думал, что Лунин вырастет во вратаря топ-уровня, но он сделал это. Он может сыграть в любом матче и на любой арене.

Однако и Куртуа вернулся не ради одной игры в чемпионате, явно, что он хочет играть в финале Лиги чемпионов, если "Реал" туда пройдет.

"Реал" — очень конкурентоспособная команда, каждый раз, когда в составе одиннадцать игроков, совершается несправедливость, потому что каждый заслуживает играть больше. В Лиге чемпионов Лунин проводит свои лучшие матче. Но за месяц до гипотетического финала ЛЧ невозможно предположить, кто выйдет в старте.