Каньисарес: Никто не думал, что Лунин вырастет во вратаря топ-уровня, но он сделал это
В Испании уже стали рассуждать, кто будет играть в гипотетическом финале ЛЧ
instagram.com/lunin_andrey
Бывший вратарь "
"У Анчелотти есть проблема, но это приятная проблема. Никто не думал, что Лунин вырастет во вратаря топ-уровня, но он сделал это. Он может сыграть в любом матче и на любой арене.
Однако и Куртуа вернулся не ради одной игры в чемпионате, явно, что он хочет играть в финале Лиги чемпионов, если "Реал" туда пройдет.
"Реал" — очень конкурентоспособная команда, каждый раз, когда в составе одиннадцать игроков, совершается несправедливость, потому что каждый заслуживает играть больше. В Лиге чемпионов Лунин проводит свои лучшие матче. Но за месяц до гипотетического финала ЛЧ невозможно предположить, кто выйдет в старте.
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Сейчас еще рано ставить на Куртуа. Нужно посмотреть на него в 3-4 матчах, в каком состоянии он после травмы. Не спрашивайте у меня, кто будет стоять в условном финале – сейчас просто нереально сделать выбор", - сказал Каньисарес.
Напомним, что в этом сезоне Куртуа еще не играл из-за травмы. Лунин, в свою очередь, провел 29 матчей, в которых он пропустил 27 голов и провел 12 "сухих" поединков.
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