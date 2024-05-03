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"Ехали на ужин в ресторан, а очутились на яхте", - Карина Кочергина рассказала, как Владислав сделал ей предложение

Наши за границей

Все было очень романтично

"Ехали на ужин в ресторан, а очутились на яхте", - Карина Кочергина рассказала, как Владислав сделал ей предложение

фото из соцсетей

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Жена полузащитника "Ракува" Владислава Кочергина Карина, рассказала, как ее муж делал ей предложение руки и сердца.

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"Муж сделал мне предложение в очень романтической обстановке, это был сюрприз.

Мы просто ехали на ужин в ресторан, а оказались на яхте, украшенной воздушными шарами и цветами. А когда мы отправились в море – там, на палубе, муж и сделал мне предложение и даже не забыл фотографа пригласить, зная, насколько важны для меня красивые фото.

В общем, продумал все до мелочей и сделал этот вечер незабываемым", – сказала Кочергина.

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Источник:
ye sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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