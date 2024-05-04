Бабич – о расистском скандале Игнатенко: Не удивлен
Даниил – парень с характером
Фото: twitter.com/girondins
Экс-тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал расистский скандал своего бывшего подопечного Даниила Игнатенко, а также рассказал о возможностях футболиста.
“ – Один из знакомых вам футболистов, Даниил Игнатенко, попал в расистский скандал во Франции. Вроде бы он назвал чернокожего игрока соперника "черной киской" или что-то такое. Удивились такому поведению полузащитника?
– Не удивлен, по-хорошему. Даня – не хулиган и не грубиян, но он парень с характером. Это, наверное, сейчас эталон в моих командах шестого номера – за его агрессивность, энергичность и характер. Не удивлен, что он в пылу страсти и эмоций мог что-нибудь такое сказать. Там есть органы КДК и множество камер. Если такое было и докажут, то понятно, что будет штраф. Но не сильно удивился, прочтя эту новость.
– Вы называете Игнатенко эталоном опарного полузащитника для себя. Хавбек провел шесть матчей за сборную Украины, и его перестали вызывать. Даже Игорь Цыганик возмущался этим. Как считаете, почему потенциальную замену Степаненко и Сидорчуку не зовут в национальную команду?
– Ребров с ним работал в “Ференцвароше” и знает его уровень. Тем более что венгерский клуб участвовал в групповом этапе Лиги чемпионов, что где-то можно сравнить по уровню с игрой сборной. Может, Даниил из-за юного возраста, на тот момент, не проявил себя полностью, но не сомневаюсь, что он в списке, и Ребров будет на него рассчитывать при удачной игре.
Сложно и в самом деле найти замену Степаненко и Сидорчуку. Да, сейчас есть Бражко в Динамо, а Игнатенко играет в Лиге 2. Посмотрим, как будет дальше. Но эта позиция в сборной реально опасна из-за того, что Степаненко и Сидорчук опытные футболисты. Не люблю слов "возрастные" и "ветераны", это опытные игроки, которым нужна молодая кровь", - сказал Бабич.
Игнатенко попал в этот инцидент в матче 34-го тура Лиги 2 против “Дюнкерка”. Он провел следующий поединок против “Лаваля”, а с “Аяччо” сидел на скамье для запасных от стартового до финального свистка.
В общей сложности на его счету 30 встреч в этом сезоне второго французского дивизиона.
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