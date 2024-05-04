Зинченко в пятый раз подряд не выйдет в старте Арсенала, Забарный сыграет против канониров с первых минут

В рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги "Арсенал" встретится с "Борнмутом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета не включил в стартовый состав "канониров" Александра Зинченко. Он уже в пятый раз подряд начнет матч со скамейки для запасных.

Его соотечественник Илья Забарный возвращается в основу "вишенок". Предыдущий тур защитник пропустил, а сегодня в 35-й раз в текущем сезоне АПЛ выйдет с первых минут.

Перед этим матчем в “Арсенала” 80 очков, он лидирует в чемпионате Англии. А в активе “Борнмута” 48 зачетных пунктов – “вишенки” идут на 10 месте.

Встреча стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.