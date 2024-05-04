  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Зинченко в пятый раз подряд не выйдет в старте Арсенала, Забарный сыграет против канониров с первых минут
В тренде

Зинченко в пятый раз подряд не выйдет в старте Арсенала, Забарный сыграет против канониров с первых минут

Наши за границей

Украинское дерби в Англии

Зинченко в пятый раз подряд не выйдет в старте Арсенала, Забарный сыграет против канониров с первых минут

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

В рамках 36-го тура Английской Премьер-лиги "Арсенал" встретится с "Борнмутом".

Главный тренер "канониров" Микель Артета не включил в стартовый состав "канониров" Александра Зинченко. Он уже в пятый раз подряд начнет матч со скамейки для запасных.

Его соотечественник Илья Забарный возвращается в основу "вишенок". Предыдущий тур защитник пропустил, а сегодня в 35-й раз в текущем сезоне АПЛ выйдет с первых минут.

Перед этим матчем в “Арсенала” 80 очков, он лидирует в чемпионате Англии. А в активе “Борнмута” 48 зачетных пунктов – “вишенки” идут на 10 месте.

Встреча стартует в 14.30. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию поединка.

По теме
yellow-arrow
Забарный против чемпионских амбиций Зинченко. Арсенал - Борнмут. Текстовая трансляция матча АПЛ
yellow-arrow
Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
yellow-arrow
Бабич – о расистском скандале Игнатенко: Не удивлен
Арсенал (Лондон) Александр Зинченко Борнмут Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости