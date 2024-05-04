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Прогноз тренера не сбылся: Русин пропустил последний матч Сандерленда в сезоне

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"Черные коты" уходят в отпуск

Прогноз тренера не сбылся: Русин пропустил последний матч Сандерленда в сезоне

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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В рамках 46-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встречается с "Шеффилд Венсдей".

Несмотря на то, что главный тренер "черных кошек" Майк Доддс прогнозировал возможное возвращение украинского нападающего Назария Русина в игру, однако футболист снова пропускал встречу.

Последний раз форвард выходил на поле 9 марта. После того матча против “Саутгемптона” Русину диагностировали травму икроножной мышцы, из-за чего он до сих пор не играет.

В общей сложности на счету Назария два гола и один ассист в 21 матче Чемпионшипа. Еще один матч он провел в Кубке Англии.

Отметим, что за тур до завершения сезона “Сандерленд” занимал 15-е место в Чемпионшипе.

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Сандерленд Назарий Русин
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