Прогноз тренера не сбылся: Русин пропустил последний матч Сандерленда в сезоне
"Черные коты" уходят в отпуск
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В рамках 46-го тура английского Чемпионшипа "Сандерленд" встречается с "Шеффилд Венсдей".
Несмотря на то, что главный тренер "черных кошек" Майк Доддс прогнозировал возможное возвращение украинского нападающего Назария Русина в игру, однако футболист снова пропускал встречу.
Последний раз форвард выходил на поле 9 марта. После того матча против “Саутгемптона” Русину диагностировали травму икроножной мышцы, из-за чего он до сих пор не играет.
В общей сложности на счету Назария два гола и один ассист в 21 матче Чемпионшипа. Еще один матч он провел в Кубке Англии.
Отметим, что за тур до завершения сезона “Сандерленд” занимал 15-е место в Чемпионшипе.
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