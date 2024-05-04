Бабич: Довбику нужно идти в АПЛ не в команды-гранды, чтобы не ошибиться, как Мудрик в Челси

Украинский тренер Александр Бабич прокомментировал игру и перспективу нападающего "Жироны" Артема Довбика.

“ – Довбик стал одним из открытий Ла Лиги. Ожидали ли от него такой игры в дебютном сезоне в Испании?

– Отличный дебют. Могу сказать, что он один из наших легионеров, действительно ярко зашедший и стабильно играющий. Да, случались матчи, что Артема закрывали и его не было видно, но в целом он оправдывает надежды. Хорошо, что он попал в ту команду, где не было высоких начальных задач, что привело к отсутствию давления на него.

Довбик схож с Холандом из "Манчестер Сити" по фактуре и манере игры. Но их нужно правильно использовать. К Артему нашли правильный подход, играют на него, и он отрабатывает и отвечает голами. Футболисты тоже чувствуют уверенность, если на них играют.

Этот дебютный сезон ему идет в зачет – это 100%.

– Многие трансферные слухи связывают Довбика с разными клубами и чемпионатами. Как думаете, какая лига и клуб ему подходит

– У него уже был опыт в Европе с переходом в датский "Мидтьюллан", но не получилось. Сейчас он реализует свой шанс и следующий переход должен стать шагом вперед. Может, даже не смена чемпионата, но переход в более сильный клуб. Тот же "Атлетико" (Мадрид), например. Думаю, что ему бы подошел этот стиль игры.

Если брать АПЛ, то "Вест Хэму" и "Ньюкаслу" он бы подошел. Не команды-гранды, чтобы не ошибиться, как Мудрик в Челси.

– Цыганков тоже неплохо смотрится в "Жироне". Есть ли шанс, что украинцев из Каталонии пригласят в “Манчестер Сити”, ведь у клубов один владелец?

– Если Холанда будут продавать, то, как вариант, замена его на Довбика более реальна. Что касается Цыганкова, то пока рано об этом говорить. Учитывая тех футболистов, которые есть в “Манчестер Сити”, то не думаю, что Виктор сейчас придет и будет там стабильно играть.

А вот при Довбике, в случае продажи норвежца, уже другой вопрос. Это уже будет замена по позиции и где-то сопоставимого уровня”, - сказал Бабич.