В тройке худших. Оценки Ярмолюка после матча с Фулхемом

В рамках 36-го тура АПЛ "Брентфорд" разошелся миром с другим лондонским коллективом (0:0). Для Егора это было уже 25-е появление в текущем сезоне.

Статистический портал WhoScored оценил действия украинца на 6,2 балла. Меньше в команде получил только Шаде (6,1). Другая платформа, SofaScore, поставила бывшему полузащитнику "Днепра-1" 6,7. Это 3-й результат с конца после Льюиса-Поттера (6,1) и Виссы (6,4).

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Ярмолюк продемонстрировал 88%-ную точность пасов (15/17), осуществил 20 касаний, однажды выиграл борьбу за позицию. Также были удачные единичные эпизоды с отбором мяча, заблокированным ударом и обыгрышем соперника с помощью дриблинга.