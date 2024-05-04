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Довбик отдал шестой ассист в Ла Лиге

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Жирона не планирует так просто отдать победу сопернику

Довбик отдал шестой ассист в Ла Лиге

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Не успел Порту выйти на поле, заменив Давида Лопеса, как Артем включил его в атаку. Украинец сделал результативную передачу, а хозяева сравняли счет – 2:2.

Еще в процессе написания новости подопечные Мичела уже вышли вперед. Впервые в этом матче.

Сейчас у Довбика 26 баллов по системе гол+пас.

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Источник:
Megogo
Опубликовал: Александр Симченко
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