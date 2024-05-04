Цыганков провел слабый матч, Довбик – среди лучших в составе обеих команд. Оценки украинцев после дерби

В 34-м туре Ла Лиги подопечные Мичела оформили эффектную победу над главным клубом Каталонии, хотя дважды уступали в счете (4:2).

Гол+пас Довбика позволил получить высокую оценку от порталов WhoScored и SofaScore (8,2 и 7,9 балла). Только автор дубля Порту и юный талант соперника Ямаль (только по версии SofaScore) набрали больше. Нападающий "Жироны" сделал 16 касаний, отдал 2 ключевые передачи, однажды выиграл борьбу за позицию и упустил голевую возможность.

Действия Виктора оценили на 6,1 и 6,5 пункта соответственно. По мнению специалистов SofaScore, только Давид Лопес отыграл хуже у хозяев, а по данным WhoScored у двух футболистов "бело-красных" меньше баллов. Цыганков совершил 29 касаний, отдал 15 точных пасов (83%), по одному разу выиграл борьбу, заблокировал удар и выполнил отбор.