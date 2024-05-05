"Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ

Украинский тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич рассказал, есть ли у него в планах вернуться в УПЛ.

“ – Вы вообще планируете возвращение в УПЛ в ближайшее время?

– Почему нет? Конечно, планирую.

– Если, например, завтра будет приглашение из УПЛ?

– Если так, то не смогу, конечно. У меня еще чемпионат продолжается, но варианты из Украины я готов рассматривать, и никаких проблем здесь нет. Нужно понимать уровень амбиций клуба, задачи и все остальное.

– Вот сейчас, например, “Колос” и “Полесье”, как уверяют инсайдеры, находятся в поиске тренера.

– У них же есть исполняющий обязанности тренера. На меня, по крайней мере, никто из этих клубов не выходил.

– Если бы позвали, согласились бы?

– Когда поступит предложение из Украины, то я готов рассматривать и обсуждать. Если будет стоящее предложение, то я, конечно, готов вернуться”, - сказал Бабич.