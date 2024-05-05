  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. "Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ
В тренде

"Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ

Наши за границей
Обновлено

Но пока приглашений не было

"Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ

Фото: ФК Кривбасс

Новина українською

Украинский тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич рассказал, есть ли у него в планах вернуться в УПЛ.

– Вы вообще планируете возвращение в УПЛ в ближайшее время?

– Почему нет? Конечно, планирую.

– Если, например, завтра будет приглашение из УПЛ?

– Если так, то не смогу, конечно. У меня еще чемпионат продолжается, но варианты из Украины я готов рассматривать, и никаких проблем здесь нет. Нужно понимать уровень амбиций клуба, задачи и все остальное.

– Вот сейчас, например, “Колос” и “Полесье”, как уверяют инсайдеры, находятся в поиске тренера.

– У них же есть исполняющий обязанности тренера. На меня, по крайней мере, никто из этих клубов не выходил.

– Если бы позвали, согласились бы?

– Когда поступит предложение из Украины, то я готов рассматривать и обсуждать. Если будет стоящее предложение, то я, конечно, готов вернуться”, - сказал Бабич.

Читайте такжеБабич: Довбику нужно идти в АПЛ не в команды-гранды, чтобы не ошибиться, как Мудрик в Челси

Специалист с февраля 2024 года возглавляет болгарский "Пирин". Его команда борется за выживание в высшем дивизионе, находясь на 13 месте в таблице из 16 коллективов.

Ранее Бабич возглавлял болгарскую "Фратрию", а в Украине тренировал "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".

По теме
yellow-arrow
Челси – Вест Хэм. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
yellow-arrow
Интер Майами разгромил Нью-Йорк РБ 6:2. Месси и Суарес оформили 10 результативных действий – ВИДЕО
yellow-arrow
Довбик и Беллингем продолжают гонку за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. Украинец до сих пор имеет хорошее преимущество
Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УФ
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости