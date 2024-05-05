"Конечно, планирую": Бабич – о возвращении в УПЛ
Но пока приглашений не было
Фото: ФК Кривбасс
Украинский тренер болгарского "Пирина" Александр Бабич рассказал, есть ли у него в планах вернуться в УПЛ.
“ – Вы вообще планируете возвращение в УПЛ в ближайшее время?
– Почему нет? Конечно, планирую.
– Если, например, завтра будет приглашение из УПЛ?
– Если так, то не смогу, конечно. У меня еще чемпионат продолжается, но варианты из Украины я готов рассматривать, и никаких проблем здесь нет. Нужно понимать уровень амбиций клуба, задачи и все остальное.
– Вот сейчас, например, “Колос” и “Полесье”, как уверяют инсайдеры, находятся в поиске тренера.
– У них же есть исполняющий обязанности тренера. На меня, по крайней мере, никто из этих клубов не выходил.
– Если бы позвали, согласились бы?
– Когда поступит предложение из Украины, то я готов рассматривать и обсуждать. Если будет стоящее предложение, то я, конечно, готов вернуться”, - сказал Бабич.
Специалист с февраля 2024 года возглавляет болгарский "Пирин". Его команда борется за выживание в высшем дивизионе, находясь на 13 месте в таблице из 16 коллективов.
Ранее Бабич возглавлял болгарскую "Фратрию", а в Украине тренировал "Черноморец", "Мариуполь" и "Кривбасс".
Популярное сейчас
- Динамо - Колос. Анонс и прогноз матча УПЛ на 05.05.2024
- Долгий сезон Левандовского: меньше голов, спасение Хави и неожиданная польза от Витора Роке
- Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
- Цыганков провел слабый матч, Довбик – среди лучших в составе обеих команд. Оценки украинцев после дерби
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Снова за старое. Мауро и Ванда Икарди сняли откровенное видео в душе и рискуют получить бан в соцсетях. ВИДЕО