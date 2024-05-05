Неоднозначная игра. Оценки Мудрика после встречи с Вест Хэмом

"Пенсионеры" в домашнем матче 36-го тура разгромили "Вест Хэм" (5:0). Украинский легионер появился в стартовом составе, а на 76-й минуте покинул поле.

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Портал WhoScored поставил бывшему футболисту "Шахтера" 7,4 балла. У пяти футболистов "Челси" более низкие оценки. По мнению специалистов SofaScore, нападающий выглядел хуже всего среди игроков стартового состава "синих" (6,9).

Мудрик нанес 2 удара в створ, сделал 2 ключевые передачи, а еще по одному разу заработал фол, совершил обыгрыш с помощью дриблинга, выиграл верховую дуэль, потерял голевую возможность, выполнил перехват. В семи случаях он терял мяч, осуществил 36 касаний и отдал 21 точный пас (88%).