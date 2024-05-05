Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана
В 32-м туре орлы проведут выездной поединок
Benfica
Украинский кипер будет защищать ворота "красных" в ближайшей встрече. Это будет уже 27-е появление Анатолия в Примейре. В трех предыдущих играх чемпионата бывший футболист "Шахтера" пропустил четыре раза.
С учетом всех турниров в ворота Трубина забивали в шести матчах подряд. Последний раз ему удалось оформить клиншит еще в конце марта, когда столичный гранд принимал "Шавеш" (1:0).
В прошлой игре "Бенфика" победила "Брагу" (3:1), а украинский кипер спас команду в шести эпизодах.
1️⃣1️⃣ ????????????????????????????!#FCFSLB • #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/v5WOlPeWFI— SL Benfica (@SLBenfica) May 5, 2024
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Бенфіка X
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Неоднозначная игра. Оценки Мудрика после встречи с Вест Хэмом
- УПЛ. Динамо - Колос 5:0. Искусство уничтожения
- Девять волейболистов отказались играть за сборную Украины
- Цыганков провел слабый матч, Довбик – среди лучших в составе обеих команд. Оценки украинцев после дерби
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн