  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана
В тренде

Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана

Наши за границей

В 32-м туре орлы проведут выездной поединок

Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана

Benfica

Новина українською

Украинский кипер будет защищать ворота "красных" в ближайшей встрече. Это будет уже 27-е появление Анатолия в Примейре. В трех предыдущих играх чемпионата бывший футболист "Шахтера" пропустил четыре раза.

С учетом всех турниров в ворота Трубина забивали в шести матчах подряд. Последний раз ему удалось оформить клиншит еще в конце марта, когда столичный гранд принимал "Шавеш" (1:0).

В прошлой игре "Бенфика" победила "Брагу" (3:1), а украинский кипер спас команду в шести эпизодах.

По теме
yellow-arrow
Яремчук впервые с 30 марта сыграл за Валенсию
yellow-arrow
Яремчук после травмы вернулся в состав Валенсии после травмы
yellow-arrow
Неоднозначная игра. Оценки Мудрика после встречи с Вест Хэмом
Бенфика (Лиссабон) Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Бенфіка X
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости