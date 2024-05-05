Трубин или Соареш? Бенфика опубликовала стартовый состав на игру против Фамаликана

Украинский кипер будет защищать ворота "красных" в ближайшей встрече. Это будет уже 27-е появление Анатолия в Примейре. В трех предыдущих играх чемпионата бывший футболист "Шахтера" пропустил четыре раза.

С учетом всех турниров в ворота Трубина забивали в шести матчах подряд. Последний раз ему удалось оформить клиншит еще в конце марта, когда столичный гранд принимал "Шавеш" (1:0).

В прошлой игре "Бенфика" победила "Брагу" (3:1), а украинский кипер спас команду в шести эпизодах.