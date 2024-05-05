Яремчук впервые с 30 марта сыграл за Валенсию

В рамках 34-го тура чемпионата Испании "Валенсия" встречалась с "Алавесом".

Украинский нападающий Роман Яремчук провел конец встречи в поле. Он вошел в игру на 76-й минуте, заменив Петера Федерико.

За этот период он один раз пробил по воротам, выиграл одну верховую борьбу и отдал шесть точных передач из восьми. Аналитический портал WhoScored оценил его действия баллом в 6,0.

Это была первая игра Яремчука с 30 марта. Он пропустил четыре матча из-за травмы. В общей сложности на его счету 22 проведен поединок в текущем сезоне Ла Лиги.

Для "Валенсии" поражение от "Алавеса" стало третьим подряд. В настоящее время команда находится на восьмом месте испанского чемпионата, уступая седьмому "Бетису" пятью зачетными пунктами.