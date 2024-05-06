Довбик - в команде недели Ла Лиги от WhoScored
Награда за гол и ассист
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Статистический портал WhoScored представил свою версию команды недели по итогам 34-го тура чемпионата Испании. В нее был включен украинский форвард "Жироны" Артем Довбик.
Украинец удостоился данной чести благодаря своей игре в матче против "Барселоны" (4:2). Артем отыграл весь поединок и отметился голом, а также оформил ассист. Его действия были оценены в 8,15 балла.
Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Довбик провел 32 матча, забил 20 голов и отдал 6 ассистов.
???????? La Liga Team of the Week pic.twitter.com/K7w554Dog9— WhoScored.com (@WhoScored) May 6, 2024
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