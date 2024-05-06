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Довбик - в команде недели Ла Лиги от WhoScored

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Награда за гол и ассист

Довбик - в команде недели Ла Лиги от WhoScored

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Статистический портал WhoScored представил свою версию команды недели по итогам 34-го тура чемпионата Испании. В нее был включен украинский форвард "Жироны" Артем Довбик.

Украинец удостоился данной чести благодаря своей игре в матче против "Барселоны" (4:2). Артем отыграл весь поединок и отметился голом, а также оформил ассист. Его действия были оценены в 8,15 балла.

Напомним, в текущем сезоне Ла Лиги Довбик провел 32 матча, забил 20 голов и отдал 6 ассистов.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
WhoScored
Опубликовал: Алина Ерофеева
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