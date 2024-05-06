Журналист Sky Sport Italia: Наполи ищет форварда с характеристиками Лукаку - Довбик под них подходит
В Италии продолжают обсуждают интерес Наполи к украинцу
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В Италии продолжают обсуждать возможный трансфер украинского форварда "
Ранее итальянские СМИ писали о таком интересе, а сейчас журналист Sky Sport Italia Франческо Модуньо рассказал, почему он возник.
"Наполи" уже сейчас занимается поисками нового форварда на следующий сезон, поскольку Виктор Осимхен летом, скорее всего, покинет клуб.
Таким образом, клуб ищет игрока с игровыми характеристиками Ромелу Лукаку. И Довбик, по мнению "Наполи", под это описание подходит, сообщает журналист.
Напомним, что в текущем сезоне Ла Лиги Довбик провел 32 матча, забил 20 голов и отдал 6 ассистов. Также Артем с с этими 20 голами является лидером бомбардирской гонки нынешнего чемпионата.
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