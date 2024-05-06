Тренер Жироны: Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт

Главный тренер " Жироны " Мичел поделился мыслями о летнем трансферном окне команды.

"Наша идея — не продавать игроков. Наша идея — спортивная , а не экономическая, тем более что клуб, я считаю, находится на своем этапе роста.

Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт . И арендованный Савио, я надеюсь, тоже … Он лучший игрок, который у меня когда-либо был. Я не знаю, кому принадлежат его права, "Труа" или "Манчестер Сити", но я очень надеюсь, что он останется у нас и в следующем сезоне.

Переход Алейша в "Барселону"? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне", – сказал Мичел.