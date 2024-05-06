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Тренер Жироны: Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт

Наши за границей
Обновлено

Мичел говорит о том, что клуб не планирует летом устраивать распродажу игроков

Тренер Жироны: Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт

ФК Жирона

Новина українською

Главный тренер "Жироны" Мичел поделился мыслями о летнем трансферном окне команды.

"Наша идея — не продавать игроков. Наша идея — спортивная , а не экономическая, тем более что клуб, я считаю, находится на своем этапе роста.

Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт . И арендованный Савио, я надеюсь, тоже … Он лучший игрок, который у меня когда-либо был. Я не знаю, кому принадлежат его права, "Труа" или "Манчестер Сити", но я очень надеюсь, что он останется у нас и в следующем сезоне.

Переход Алейша в "Барселону"? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне", – сказал Мичел.

Напомним, что контракт Виктора Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Артем Довбика истекает летом 2028 года.

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Мичел Санчес Артем Довбик Виктор Цыганков Жирона Савио
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Источник:
sport.es
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 20:16
пригласите Назара Русина --хороший игрок
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Комментарии 3
alex.belogubko (одесса)
06.05.2024 в 20:16
пригласите Назара Русина --хороший игрок
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MaximSK (Киев)
06.05.2024 в 18:35
Цыганкову стоит остаться, а Довбику если будет хорошее предложение от топ-клуба, можно перейти.
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Dr. House (Поділля)
06.05.2024 в 18:43
Я думаю , що залишаться обидва. Довбик ще не грав в ЛЧ, та й Євро на носі. Є шанс взагалі підняти дуже високу планку, а потім йти через рік. Вірю, що Довбик на це спроможний
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