Тренер Жироны: Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт
Мичел говорит о том, что клуб не планирует летом устраивать распродажу игроков
ФК Жирона
Главный тренер "
"Наша идея — не продавать игроков. Наша идея — спортивная , а не экономическая, тем более что клуб, я считаю, находится на своем этапе роста.
Я думаю, украинцы останутся, потому что у них есть контракт . И арендованный Савио, я надеюсь, тоже … Он лучший игрок, который у меня когда-либо был. Я не знаю, кому принадлежат его права, "Труа" или "Манчестер Сити", но я очень надеюсь, что он останется у нас и в следующем сезоне.
Переход Алейша в "Барселону"? Нет-нет-нет. У него, как и у украинцев, есть контракт, и я надеюсь, что он продолжит выступать в Жироне", – сказал Мичел.
Напомним, что контракт Виктора Цыганкова с клубом рассчитан до июня 2027 года, а соглашение Артем Довбика истекает летом 2028 года.
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