Леоненко: Если Довбик топ, то он должен играть в Реале или Манчестер Сити
Эксперт высказался об украинском форварде
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-игрок "Динамо" и сборной Украины Виктор Леоненко, который сейчас позиционирует себя как эксперт, прокомментировал бомбардирские достижения форварда "Жироны" Артема Довбика.
- Вы нередко критиковали Артема Довбика, но сейчас он лидирует в гонке бомбардиров Ла Лиги, забил "Барселоне". Может, похвалите наконец?
- Я его поздравляю, но хочу, чтобы он думал, что дальше будет еще сложнее. Иногда пишут "топ", а может так оказаться, что не топ. Для меня топ - это тот, кто из ничего забивает в каждой игре и тащит команду несколько сезонов подряд. Вот когда Довбик будет так тянуть серьезный клуб, а не "Жирону", тогда и поговорим. Я, честно, очень рад за Довбика, но дальше ему будет еще сложнее.
Артем - игрок сборной. Давайте посмотрим, что он покажет на Евро-2024. Если он топ, то он будет тащить нашу команду. Тогда я сам скажу ему, что он топ и стоит очень дорого.
- Довбику осталось забить четыре гола, чтобы повторить рекорд результативности Шевченко за сезон. Какое ваше мнение, Довбик может стать вторым Шевченко?
- Надо сделать паузу мастера, потому что Довбик пока что не играл в большом клубе. А Шева тянул гранд - "Милан", и у него были очень серьезные партнеры и очень много счастья. Я имею в виду то, что он забивал очень много фартовых голов, как, например, Филимонову и в "девятки" из аута "Ювентусу".
- Довбиком интересуется "Атлетико". Это топ-клуб для вас?
- Топ-клубов сейчас только два - это "Реал" и "Манчестер Сити". Если Довбик топ, то "Атлетико" должен что-то выиграть, чтобы его приглашать. Если "Атлетико" ничего не выиграет, то пусть Артем сидит и дальше в "Жироне". Какой смысл тогда переходить?
Вот почему Фоден топ? Потому что он сам решает результаты матчей, из ничего создавая голы. Если Довбик топ, то он должен играть в "Реале" или "Манчестер Сити", потому что туда хоккеисты не попадают. Все просто, - сказал Леоненко.
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