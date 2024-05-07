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Официально. Украинский тренер возглавил Шериф из Тирасполя

Наши за границей

Юрий Гура был без работы с декабря 2022 года

Официально. Украинский тренер возглавил Шериф из Тирасполя

Фото: ФК Шериф

Новина українською

"Шериф" объявил о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера клуба.

47-летний тренер подписал сегодня соглашение с клубом и приступит к работе в новой должности. Детали контракта не раскрываются.

Всю свою тренерскую карьеру Гура провёл в одном клубе - "Александрии", которую покинул в декабре 2022-го года, и с тех пор оставался без работы. В украинском клубе Юрий Владимирович работал 11 лет, где изначально был главным тренером в низших лигах (тогда команда называлась "УкрАгроКом"), а после, на протяжении почти 7 лет тренировал юношескую и молодёжную команды клуба.

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В мае 2021-го был назначен на должность главного тренера основной команды уже в УПЛ, которая под его руководством провела 33 официальных матча (16 побед, 8 ничьих, 9 поражений).

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Юрий Гура Шериф (Тирасполь)
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Источник:
ФК Шериф
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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Gican85 (Киев)
07.05.2024 в 16:11
Странно, ничего про него не слышыл. На кой он им?
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
07.05.2024 в 16:11
Странно, ничего про него не слышыл. На кой он им?
Ответить
0
0

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