Официально. Украинский тренер возглавил Шериф из Тирасполя

"Шериф" объявил о назначении Юрия Гуры на пост главного тренера клуба.

47-летний тренер подписал сегодня соглашение с клубом и приступит к работе в новой должности. Детали контракта не раскрываются.

Всю свою тренерскую карьеру Гура провёл в одном клубе - "Александрии", которую покинул в декабре 2022-го года, и с тех пор оставался без работы. В украинском клубе Юрий Владимирович работал 11 лет, где изначально был главным тренером в низших лигах (тогда команда называлась "УкрАгроКом"), а после, на протяжении почти 7 лет тренировал юношескую и молодёжную команды клуба.

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В мае 2021-го был назначен на должность главного тренера основной команды уже в УПЛ, которая под его руководством провела 33 официальных матча (16 побед, 8 ничьих, 9 поражений).