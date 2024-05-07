Эксперт предлагает Челси поменять Мудрика на Осимхена с доплатой
Плюс доплата
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Издание Teamtalk приводит мнение эксперта Карло Джакомудзи, который предлагает "Челси" предложить "Наполи" обмен Михаила Мудрика на Осимхена с доплатой, чтобы не платить в полном объеме огромные (130 млн евро) отступные за нигерийского форварда.
Напомним, что Мудрик провел 29 матчей за "Челси" в АПЛ в этом сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:Teamtalk
Опубликовал: Михаил Черныш
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