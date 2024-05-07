  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Эксперт предлагает Челси поменять Мудрика на Осимхена с доплатой
В тренде

Эксперт предлагает Челси поменять Мудрика на Осимхена с доплатой

Наши за границей
Обновлено

Плюс доплата

Эксперт предлагает Челси поменять Мудрика на Осимхена с доплатой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Челси" по-прежнему озабочен идеей подписать форварда "Наполи" Виктора Осимхена.

Издание Teamtalk приводит мнение эксперта Карло Джакомудзи, который предлагает "Челси" предложить "Наполи" обмен Михаила Мудрика на Осимхена с доплатой, чтобы не платить в полном объеме огромные (130 млн евро) отступные за нигерийского форварда.

Напомним, что Мудрик провел 29 матчей за "Челси" в АПЛ в этом сезоне, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

По теме
yellow-arrow
Официально. Украинский тренер возглавил Шериф из Тирасполя
yellow-arrow
Реал Мадрид – Бавария. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча ЛЧ
yellow-arrow
Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
Челси (Лондон) Наполи Михаил Мудрик Виктор Осимхен
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Teamtalk
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости