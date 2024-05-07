СМИ: МЮ хочет Лунина и предлагает стабильное место в стартовом составе

Ряд европейских топ-клубов проявляют интерес к 25-летнему голкиперу "Реала" Андрею Лунину.

Как сообщает El Nacional, сразу несколько клубов хотели бы перехватить украинца летом, если он откажется продлевать контракт с мадридцами.

По информации источника, ситуацию с Луниным, который проводит впечатляющий сезон, отслеживают "Ювентус", "Челси", "Арсенал" и "Бавария", однако наиболее активен в этом вопросе " Манчестер Юнайтед ".

Манкунианцы недовольны игрой Андре Онана и ищут на новый сезон более качественного кипера и готовы предложить украинцу стабильное место в стартовом составе, а также более лучшие финансовые условия, чем у него есть на данный момент.

Ранее также сообщалось, что "Реал" хочет сохранить украинца и будет рассматривать вариант с продажей только в том случае, если Андрей не подпишет новый контракт. При этом королевский клуб оценивает кипера в 35 миллионов евро.

Напомним, что Лунин в этом сезоне провел за "Реал" 29 матчей, в которых пропустил 27 голов и 12 поединков отстоял на ноль.