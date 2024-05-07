Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте
Поддержим украинца
Getty Images / Global Images Ukraine
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Среди претендентов и 21-летний украинский центрбек Илья Забарный. Кроме украинца на эту награду претендуют еще 18 игроков "вишенок".
Голосование продлится до пятницы, 10 мая. Награду победитель получит перед домашним матчем 37-го тура АПЛ с "Брентфордом" 11 числа.
Проголосовать за украинского футболиста можно здесь.
Отметим, что в текущем сезоне Забарный в составе "Борнмута"провел 40 матчей, в которых забил 1 гол.
За два тура до финиша АПЛ "Борнмут" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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