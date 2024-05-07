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Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте

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Забарный претендует на звание игрока сезона в Борнмуте

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" объявил о старте голосования за лучшего игрока сезона 2023/24.

Среди претендентов и 21-летний украинский центрбек Илья Забарный. Кроме украинца на эту награду претендуют еще 18 игроков "вишенок".

Голосование продлится до пятницы, 10 мая. Награду победитель получит перед домашним матчем 37-го тура АПЛ с "Брентфордом" 11 числа.

Проголосовать за украинского футболиста можно здесь.

Отметим, что в текущем сезоне Забарный в составе "Борнмута"провел 40 матчей, в которых забил 1 гол.

За два тура до финиша АПЛ "Борнмут" занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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