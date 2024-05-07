Журналист: Несмотря на все предложения из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании
Артем и его семья счастливы в Испании
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский сообщил, что нападающий "
"Из того, что я знаю, несмотря на все предложения или слухи из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании.
Потому что страна подходит, подходит климат, очень хорошо адаптировалась семья, почти выучили язык, хорошо чувствуют себя жена и дочь, есть хорошие варианты для дошкольного образования для дочери Киры", – сказал Спиваковский.
Напомним, что ранее была информация о том, что Довбиком в Испании интересуются "Атлетико" и "Барселона".
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Леоненко: Я - Феррари, а Милевский - Деу Ланос. Я - марсианин, а он - работник метро
- Шахтер – Динамо, Забарный vs Ярмолюк и ответные матчи ½ еврокубков. Расписание футбола на 6 – 12 мая
- Анчелотти: Мы там, где мы есть, только благодаря Лунину. Но Куртуа вернулся очень хорошо
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн