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Журналист: Несмотря на все предложения из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании

Наши за границей

Артем и его семья счастливы в Испании

Журналист: Несмотря на все предложения из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский сообщил, что нападающий "Жироны" Артем Довбик хочет остаться в Испании.

"Из того, что я знаю, несмотря на все предложения или слухи из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании.

Потому что страна подходит, подходит климат, очень хорошо адаптировалась семья, почти выучили язык, хорошо чувствуют себя жена и дочь, есть хорошие варианты для дошкольного образования для дочери Киры", – сказал Спиваковский.

Напомним, что ранее была информация о том, что Довбиком в Испании интересуются "Атлетико" и "Барселона".

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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