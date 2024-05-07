Журналист: Несмотря на все предложения из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании

Украинский журналист и комментатор Михаил Спиваковский сообщил, что нападающий " Жироны " Артем Довбик хочет остаться в Испании.

"Из того, что я знаю, несмотря на все предложения или слухи из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании.

Потому что страна подходит, подходит климат, очень хорошо адаптировалась семья, почти выучили язык, хорошо чувствуют себя жена и дочь, есть хорошие варианты для дошкольного образования для дочери Киры", – сказал Спиваковский.