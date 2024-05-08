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У украинца будет новый коуч. Европейский клуб со следующего сезона будет искать тренера

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Давид Шварга покинет "Ракув" по окончании этого сезона

У украинца будет новый коуч. Европейский клуб со следующего сезона будет искать тренера

Фото: rakow.com

Новина українською

Главный тренер "Ракува" Давид Шварга покинет свой пост после окончания этого сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Его трудовое соглашение действительно до лета 2025 года, однако специалист не оправдал ожиданий руководства. "Красно-синие" идут на 7-й строчке Экстраклясы, отставая от лидирующей "Ягелонии" на 7 очков. Действующий чемпион Польши потерял шансы защитить титул.

Напомним, летом 2023 года Шварга сменил Марека Папшуна на посту тренера ченстоховской команды. Ранее он был ассистентом тренера.

Также добавим, что цвета "Ракува" защищает украинский хавбек Владислав Кочергин.

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Источник:
rakow.com
Опубликовал: Алина Ерофеева
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