Гура рассказал, как выехал из Украины, чтобы возглавить молдавский клуб
Украинский тренер был комиссован еще до полномасштабной войны
Фото - Олександр Приходько, UA-Футбол
47-летний украинский тренер Юрий Гура, который накануне возглавил "Шериф" из Тирасполя, рассказал, как ему удалось выехать за пределы страны во время военного положения.
"Я комиссован еще задолго до войны. Мне после футбольной карьеры поставили диагноз - остеоартроз тазобедренного сустава, мне полностью заменили сустав и я не годен к военной службе. Поэтому выехал из нашей страны я законно", - пояснил Гура в интервью изданию "Український футбол".
Всю свою тренерскую карьеру Гура провёл в "Александрии", которую покинул в декабре 2022-го года. В украинском клубе Юрий Владимирович работал 11 лет, где изначально был главным тренером в низших лигах, а после тренировал юношескую и молодёжную команды.
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