Юрий Гура: Инфраструктура у Шерифа космос. Как у Шахтера или Динамо
Тренер оценил свое назначение в тираспольском клубе
Фото: ФК Олександрія
Новоиспеченный главный тренер тираспольского "Шерифа" Юрий Гура поделился подробностями своего назначения.
- Юрий Владимирович, как у вас появился вариант с "Шерифом"?
- Мне позвонил один из руководителей "Шерифа" и предложил возглавить клуб. Я долго не колебался и принял предложение.
- На какой срок у вас подписан контракт с "Шерифом"?
- На один год.
- Кто вошел в ваш тренерский штаб?
- Мой тренерский штаб сформирован из местных специалистов, которые работали в "Шерифе" еще до моего прихода.
- Были ли у вас еще варианты, кроме "Шерифа"?
- Из Украины никаких предложений не было. Были варианты из Казахстана и Грузии, но такой конкретики, как от "Шерифа", не было. Тем более, "Шериф" многократный чемпион Молдовы, постоянный участник еврокубков, поэтому выбор был для меня очевиден. Я долго не думал.
- Не консультировались с Юрием Вернидубом перед переходом в "Шериф"?
- Перед тем, как ехать в "Шериф", я поговорил и с Вернидубом, и с Кучуком. Они мне сказали, что здесь есть супер условия для футбола - только работай. Их слова меня еще больше убедили, что я сделал правильный выбор.
- Вы уже познакомились с командой, как вам ее уровень?
- "Шериф" каждый год борется за чемпионство, уровень команды достаточно высокий. Я имею в виду не только футболистов, но и весь персонал. Я всем доволен.
- За какие места "Шериф" боролся бы в УПЛ?
- За медали точно.
- Если сравнивать "Шериф" с "Александрией", где вы работали, в чем сходство и отличие?
- Сходство в желто-черных цветах. А отличие... Гм. Инфраструктура у "Шерифа" просто космос, как у "Шахтера" или "Динамо". Хотя в "Александрии" тоже есть много полей и стадион, но в "Шерифе" это все более на высоком уровне - на Большой арене проводятся еврокубки, на Малой - чемпионат Молдовы, 16 полей, крытые и закрытые теннисные корты, футбольный манеж с последним поколением поля, бассейн. Я когда это все увидел, аж обалдел. Все-таки, команда - гранд, и это видно, - рассказал Гура.
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