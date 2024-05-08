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Лунин выйдет в стартовом составе Реала на ответный матч с Баварией

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Лунин выйдет в стартовом составе Реала на ответный матч с Баварией

Getty Images / Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 8 мая, в Мадриде состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" примет "Баварию". В первом поединке в Мюнхене команды сыграли вничью 2:2.

"Реал" уже объявил свой стартовый состав на поединок. Как и ожидалось, место в воротах "сливочных" займет украинский кипер Андрей Лунин.

Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн матча.

Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.

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Бавария (Мюнхен) Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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