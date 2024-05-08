Лунин выйдет в стартовом составе Реала на ответный матч с Баварией
Куртуа и Кепа - в запасе
Getty Images / Global Images Ukraine
Сегодня, 8 мая, в Мадриде состоится ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов, в котором "Реал" примет "Баварию". В первом поединке в Мюнхене команды сыграли вничью 2:2.
"Реал" уже объявил свой стартовый состав на поединок. Как и ожидалось, место в воротах "сливочных" займет украинский кипер Андрей Лунин.
Напомним, что UA-Футбол проведет
Также на YouTube будет доступна аудиотрансляция поединка.
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????✅ Our starting ????????!— Real Madrid C.F. ???????????????? (@realmadriden) May 8, 2024
???? @FCBayernEN #UCL pic.twitter.com/rnjZ7kCYNI
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