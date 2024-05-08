СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной

Клаусула украинского форварда " Жироны " Артема Довбика в контракте с клубом составляет 50 млн евро, сообщает Футбол 24.

Однако в случае активации пункта о выкупе футболиста, каталонцы не смогут получить всей суммы, ведь "Жирона" владеет 70% прав на игрока.

Еще 30% остаются у "Днепра-1" и датского "Митьюлланда", которые тоже претендуют на свою долю от предстоящей продажи.

Напомним, что в этом сезоне Артем Довбик отыграл за "Жирону" во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро.