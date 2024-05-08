СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной
Но не вся сумма пойдет Жироне
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Клаусула украинского форварда "
Однако в случае активации пункта о выкупе футболиста, каталонцы не смогут получить всей суммы, ведь "Жирона" владеет 70% прав на игрока.
Еще 30% остаются у "Днепра-1" и датского "Митьюлланда", которые тоже претендуют на свою долю от предстоящей продажи.
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Напомним, что в этом сезоне Артем Довбик отыграл за "Жирону" во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.
Стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро.
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Источник:football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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