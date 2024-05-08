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СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной

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Но не вся сумма пойдет Жироне

СМИ назвали клаусулу Довбика в контракте с Жироной

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Клаусула украинского форварда "Жироны" Артема Довбика в контракте с клубом составляет 50 млн евро, сообщает Футбол 24.

Однако в случае активации пункта о выкупе футболиста, каталонцы не смогут получить всей суммы, ведь "Жирона" владеет 70% прав на игрока.

Еще 30% остаются у "Днепра-1" и датского "Митьюлланда", которые тоже претендуют на свою долю от предстоящей продажи.

Читайте такжеЖурналист: Несмотря на все предложения из других стран, Довбик очень нацелен остаться в Испании

Напомним, что в этом сезоне Артем Довбик отыграл за "Жирону" во всех турнирах 37 матчей, забил 21 гол и отдал 8 результативных передач.

Стоимость игрока на Transfermarkt оценивается в 30 млн евро.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
football24
Опубликовал: Михаил Черныш
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