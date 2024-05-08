Рахаев: В молдавской Заре у Довбика было желание, которое даже превышало его возможности

Украинский тренер Игорь Рахаев вспомнил период, когда он тренировал Артема Довбика в команде высшей лиги Молдовы "Заря" Бельцы.

Напомним, что Артем играл за "Зарю" в апреле-мае 2016-го, провел 4 матча без результативных действий.

– Вы тренировали Артема Довбика. Какой он тогда был?

– Молодой парень, очень хотел играть в футбол. Он развивался с каждой тренировкой, с каждой неделей, месяцем все больше и больше. У него было желание, которое даже превышало его возможности.

– Но всего 3 матча сыграл (на самом деле 4 – прим.).

– Молодой парень, 17 лет (на самом деле Артему тогда было почти 19 – прим.), были задачи. Он очень хотел. Если бы было дальше развитие, то, думаю, он бы по-другому играл и в дальнейшем заслуживал больше времени на поле.

– Как вы считаете, вы чему-то научили его?

– Нет, каждый человек сам себе учится на примерах. Мы не учим футболистов играть в футбол, мы просто показываем, как делать им проще, легче, быстрее на поле, вот и все.