Рахаев: В молдавской Заре у Довбика было желание, которое даже превышало его возможности
Артем поиграл за Зарю всего пару месяцев
Фото: СК Дніпро-1
Украинский тренер Игорь Рахаев вспомнил период, когда он тренировал
Напомним, что Артем играл за "Зарю" в апреле-мае 2016-го, провел 4 матча без результативных действий.
– Вы тренировали Артема Довбика. Какой он тогда был?
– Молодой парень, очень хотел играть в футбол. Он развивался с каждой тренировкой, с каждой неделей, месяцем все больше и больше. У него было желание, которое даже превышало его возможности.
– Но всего 3 матча сыграл (на самом деле 4 – прим.).
– Молодой парень, 17 лет (на самом деле Артему тогда было почти 19 – прим.), были задачи. Он очень хотел. Если бы было дальше развитие, то, думаю, он бы по-другому играл и в дальнейшем заслуживал больше времени на поле.
– Как вы считаете, вы чему-то научили его?
– Нет, каждый человек сам себе учится на примерах. Мы не учим футболистов играть в футбол, мы просто показываем, как делать им проще, легче, быстрее на поле, вот и все.
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