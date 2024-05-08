Мудрик и Зинченко вошли в рейтинг наибольших разочарований АПЛ сезона от GiveMeSport
Мудрик на 5-м месте, Зинченко - на 11-м
Getty Images / Global Images Ukraine
Довольно популярный в Британии портал GiveMeSport составил рейтинг наибольших разочарований
Всего в рейтинге 16 игроков, а возглавил его бразилец Антони из "Манчестер Юнайтед", который является одним из самых дорогих игроков в составе команды и забил всего один гол в АПЛ в этом сезоне.
Интересно, что в рейтинг попали и два украинца - вингер "Челси" Михаил Мудрик занял пятую строчку, а у Александра Зинченко из "Арсенала" 11 место.
Топ-5 главных разочарований сезона в АПЛ:
Антони (Манчестер Юнайтед)
Каземиро (Манчестер Юнайтед)
Джек Грилиш (Манчестер Сити)
Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)
Михаил Мудрик (Челси)
"В январе 2023 года между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" произошла борьба за то, чтобы заполучить захватывающего молодого нападающего Михаила Мудрика. Несмотря на то, что игрок сборной Украины, похоже, очень хотел переехать в северный Лондон, именно "Челси" Тодда Боэли выиграл гонку. С тех пор Микель Артета и "Арсенал", возможно, считают, что увернулись от пули, упустив бывшего игрока донецкого "Шахтера".
Маурисио Почеттино был назначен главным тренером "синих" в преддверии сезона 2023/24, и от Мудрика ожидали больших успехов после его первого шестимесячного периода адаптации. Однако 23-летний игрок обнаружил, что проводит больше времени на скамейке запасных, чем на поле, из-за своих плохих выступлений за команду из западного Лондона. Его принятие решений было подвергнуто сомнению болельщиками и экспертами", - пишет издание о Мудрике.
Статистика Мудрика в текущем сезоне АПЛ:
- матчи – 29
- голы – 4
- ассисты – 2
- созданные голевые моменты – 6
- удары – 34
- точность ударов – 32%
- упущенные голевые моменты – 4
"Александр Зинченко в последнее время стал вытесняться из состава "Арсенала" Якубом Кивиором, поскольку Микель Артета и его окружение считают польского игрока более надежным вариантом в обороне - и они будут правы. Зинченко был подписан из "Манчестер Сити" в 2022 году и провел отличный дебютный сезон на "Эмирейтс" в качестве технически одаренного инвертированного защитника.
Слабость украинца в обороне проявилась в сезоне 2023/24, когда команды стремились атаковать его сторону задней линии канониров. Лучшим примером этого является та легкость, с которой Мохамед Салах обошел левого защитника и сравнял счет для "Ливерпуля" в грандиозном поединке за титул на "Энфилде", - пишет издание о Зинченко.
Статистика Зинченко в текущем сезоне АПЛ:
- матчи – 26
- голы – 1
- ассисты – 2
- клиншиты – 3
- создал голевых моментов - 5
- ошибки, ведущие к голу - 1
- среднее количество пасов за матч – 52.77
- подкаты – 50
- процент успешных подкатов – 60%
Популярное сейчас
- Арбитр матча ПСЖ - Боруссия Д расплакался после финального свистка. Известна причина
- Реал Мадрид – Бавария. Анонс и прогноз ответного матча полуфинала Лиги Чемпионов на 08.05.2024
- ВСУ отреагировали на задержание футболиста Хуста работниками ТЦК
- Жирона - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги
- Жена футболиста Шахтера снова дразнит поклонников провокационными фото на Сейшелах. ФОТО
- Бывшая звезда Бундеслиги и сборной Германии шокировала фанатов лишним весом. ФОТО