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Мудрик и Зинченко вошли в рейтинг наибольших разочарований АПЛ сезона от GiveMeSport

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Мудрик на 5-м месте, Зинченко - на 11-м

Мудрик и Зинченко вошли в рейтинг наибольших разочарований АПЛ сезона от GiveMeSport

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Довольно популярный в Британии портал GiveMeSport составил рейтинг наибольших разочарований АПЛ сезона 2023/24.

Всего в рейтинге 16 игроков, а возглавил его бразилец Антони из "Манчестер Юнайтед", который является одним из самых дорогих игроков в составе команды и забил всего один гол в АПЛ в этом сезоне.

Интересно, что в рейтинг попали и два украинца - вингер "Челси" Михаил Мудрик занял пятую строчку, а у Александра Зинченко из "Арсенала" 11 место.

Топ-5 главных разочарований сезона в АПЛ:

Антони (Манчестер Юнайтед)

Каземиро (Манчестер Юнайтед)

Джек Грилиш (Манчестер Сити)

Маркус Рэшфорд (Манчестер Юнайтед)

Михаил Мудрик (Челси)

"В январе 2023 года между лондонскими "Арсеналом" и "Челси" произошла борьба за то, чтобы заполучить захватывающего молодого нападающего Михаила Мудрика. Несмотря на то, что игрок сборной Украины, похоже, очень хотел переехать в северный Лондон, именно "Челси" Тодда Боэли выиграл гонку. С тех пор Микель Артета и "Арсенал", возможно, считают, что увернулись от пули, упустив бывшего игрока донецкого "Шахтера".

Маурисио Почеттино был назначен главным тренером "синих" в преддверии сезона 2023/24, и от Мудрика ожидали больших успехов после его первого шестимесячного периода адаптации. Однако 23-летний игрок обнаружил, что проводит больше времени на скамейке запасных, чем на поле, из-за своих плохих выступлений за команду из западного Лондона. Его принятие решений было подвергнуто сомнению болельщиками и экспертами", - пишет издание о Мудрике.

Статистика Мудрика в текущем сезоне АПЛ:

  • матчи – 29
  • голы – 4
  • ассисты – 2
  • созданные голевые моменты – 6
  • удары – 34
  • точность ударов – 32%
  • упущенные голевые моменты – 4

"Александр Зинченко в последнее время стал вытесняться из состава "Арсенала" Якубом Кивиором, поскольку Микель Артета и его окружение считают польского игрока более надежным вариантом в обороне - и они будут правы. Зинченко был подписан из "Манчестер Сити" в 2022 году и провел отличный дебютный сезон на "Эмирейтс" в качестве технически одаренного инвертированного защитника.

Слабость украинца в обороне проявилась в сезоне 2023/24, когда команды стремились атаковать его сторону задней линии канониров. Лучшим примером этого является та легкость, с которой Мохамед Салах обошел левого защитника и сравнял счет для "Ливерпуля" в грандиозном поединке за титул на "Энфилде", - пишет издание о Зинченко.

Статистика Зинченко в текущем сезоне АПЛ:

  • матчи – 26
  • голы – 1
  • ассисты – 2
  • клиншиты – 3
  • создал голевых моментов - 5
  • ошибки, ведущие к голу - 1
  • среднее количество пасов за матч – 52.77
  • подкаты – 50
  • процент успешных подкатов – 60%
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Источник:
Give Me Sport
Опубликовал: Михаил Черныш
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