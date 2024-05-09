Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
Реал выходит в финал ЛЧ
Getty Images / Global Images Ukraine
8 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Бавария" (2:1).
Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанской команды и отыграл до финального свистка.
После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.3 (sofascore) и 7.0 (whoscored).
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За все игровое время Андрей сделал 4 сейва, но пропустил 1 мяч, также отдал 20/27 (74%) точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.
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Источник:UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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