Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии

8 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Бавария" (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанской команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.3 (sofascore) и 7.0 (whoscored).

За все игровое время Андрей сделал 4 сейва, но пропустил 1 мяч, также отдал 20/27 (74%) точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.