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Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии

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Реал выходит в финал ЛЧ

Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

8 мая состоялся ответный матч полуфинала Лиги чемпионов "Реал Мадрид" - "Бавария" (2:1).

Украинский голкипер Андрей Лунин вышел в стартовом составе испанской команды и отыграл до финального свистка.

После завершения игры статистические порталы оценили игру украинского голкипера в 7.3 (sofascore) и 7.0 (whoscored).

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За все игровое время Андрей сделал 4 сейва, но пропустил 1 мяч, также отдал 20/27 (74%) точных передач и в целом сделал 37 касаний к мячу.

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Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии - изображение 1
Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии - изображение 2
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Источник:
UA-Football
Опубликовал: Екатерина Власова
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