Гура: Смотрел матч Шерифа с Шахтером в Киеве. Уже тогда я подсознательно проникся симпатией к молдавскому клубу

Украинский специалист Юрий Гура, накануне официально ставший главным тренером молдавского "Шерифа", приступил к выполнению своих обязанностей.

Контракт с Гурой заключен сроком на один год, но, как сообщает Sport.ua, оно имеет примечание. Если работа экс-наставника "Александрии" будет продуктивной, а выступления "Шерифа" на разных фронтах успешными, предусмотрена пролонгация договора между заинтересованными сторонами.

– В "Шериф" поехали без раздумий?

– Какие могут быть размышления? Согласился сразу же, без каких-либо колебаний. Такое приглашение бывает раз в жизни (улыбается). "Шериф" в Молдове, это как у нас в Украине "Динамо" (Киев) и "Шахтер". Это клуб такого же плана.

– Насколько поразила вас инфраструктура клуба?

– Очень поразила. Тирасполь – футбольный город. Чего только стоит клубная база "Шерифа". Я подобного раньше не видел. Мне кажется, что даже в Украине нет такой инфраструктуры, которая есть в Тирасполе. Четырнадцать тренировочных полей, две спортивные арены – одна Малая, другая – Большая. А еще бассейн, открытые и закрытые теннисные корты, манеж последнего поколения, футбольная академия, гостиница и все необходимое для восстановления. Всем этим я очень приятно удивлен.

– Бывали ли раньше в Тирасполе? Если да, то сколько раз, когда и с какой командой?

– Бывал в детстве, когда приезжал в этот город для участия в футбольных турнирах. Это было еще в далеких 80-х. С тех пор ни разу в Тирасполе не был.

– Какая задача поставлена перед вами руководством клуба?

– Выигрывать в каждом матче. В текущем чемпионате Молдовы первым идет "Петрокуб", опережающий "Шериф" на пять очков. Мы на втором месте. Чтобы нам стать чемпионами, конкуренту нужно оба матча проиграть, а нашей команде выиграть. Что касается еврокубков, то задача проходить как можно дальше.

– Повстречали ли в Тирасполе кого-то из футбольных людей, знакомых вам за время, проведенное в футболе?

– Если честно, то с базы за все дни моего пребывания в Шерифе я еще ни разу не выезжал. Очень занят работой. В нее включился сразу. Работаю с теми людьми, которые были в "Шерифе" до меня. Это местные тренеры, которые в тираспольском клубе трудятся уже давно. Моими ассистентами являются Виктор Михайлов и Сергей Панченко.

– Приходилось ли слышать воспоминания о работе Юрия Вернидуба и его штаба в "Шерифе"?

– Здесь только о них и говорят. Во время их работы были впечатляющие результаты. Обыграть в Лиге чемпионов на "Сантьяго Бернабеу" "Реал" 2:1, думаю, сможет далеко не каждый. Да и у "Шахтера" в том групповом раунде "Шериф" тоже выиграл – 2:0. Кстати, когда донецкая команда играла с тираспольской в Киеве, я ездил смотреть этот матч. Тогда как раз возглавляемая мной "Александрия" готовилась к поединку с "Шахтером" в чемпионате. Уже тогда я подсознательно проникся симпатией к "Шерифу".

– С чего начали работу?

– С ознакомления с коллективом – игроками, тренерами, руководством. Словом, со всем персоналом – от уборщицы до руководителей клуба.

– В "Шерифе" немало легионеров из разных стран. Как будете общаться с ними?

– В клубе есть три переводчика: с португальского, испанского и французского языков. К тому же тренерский штаб очень хорошо умеет разговаривать на английском. А я буду немного подтягивать свои знания по этому языку.

– Успели ли составить первое впечатление о городе Тирасполь?

– Нет. Я приехал сюда еще ночью 30 апреля и пока из этого футбольного рая не выходил, - рассказал Гура.