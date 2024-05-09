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Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?

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Действующее соглашение украинца с клубом рассчитано до лета 2025

Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин находится в шаге от продления контракта с мадридским клубом. Об этом утверждает Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, новые соглашение украинца будет рассчитано до 2029 года. Действующий договор кипера со "сливочными" истекает летом 2025 года.

Ранее СМИ писали, что Лунин может продлить сотрудничество с мадридцами до 2028 года.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Nico Schira
Опубликовал: Алина Ерофеева
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