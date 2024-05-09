Лунин - в шаге от продления контракта с Реалом. На какой срок?

Вратарь "Реала" и сборной Украины Андрей Лунин находится в шаге от продления контракта с мадридским клубом. Об этом утверждает Николо Скира.

Согласно данным инсайдера, новые соглашение украинца будет рассчитано до 2029 года. Действующий договор кипера со "сливочными" истекает летом 2025 года.

Ранее СМИ писали, что Лунин может продлить сотрудничество с мадридцами до 2028 года.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".