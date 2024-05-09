Лунин – первый украинский спортсмен, набравший 3 млн подписчиков в Instagram
Украинец установил новое достижение
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин обновил количество своих подписчиков в Instagram после выхода в финал Лиги чемпионов.
На данный момент на него подписаны более 3 миллионов человек. Благодаря этому 25-летний стал первым среди украинских спортсменов, набравших такое количество фолловеров. К этому событию Лунин запустил конкурс с крутыми призами для подписчиков.
Игрок "Арсенала" Александр Зинченко имеет 2,6 млн, а чемпион мира в сверхтяжелом весе Александр Усик - 2 млн.
Напомним, в среду "Реал" на своем поле добыл волевую победу над "Баварией" (2:1, общ счет 4:3) и вышел в финал турнира, Лунин отыграл всю игру. В финале сливочные встретятся с "Боруссией" Дортмунд.
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