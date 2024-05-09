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Валенсия сообщила агенту Яремчука, что не будет выкупать контракт игрока

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У клуба все не очень хорошо с финансами

Валенсия сообщила агенту Яремчука, что не будет выкупать контракт игрока

Фото: valenciacf.com

Новина українською

Как подтверждает издание Relevo, украинский нападающий "Валенсии" Роман Яремчук покинет клуб летом по окончанию аренды.

Вчера, 8 мая, прошла встреча агента футболиста с руководством клуба, на которой было объявлено, что у "Валенсии" нет средств, чтобы выкупить Яремчука у "Брюгге".

"Летучие мыши" в течение аренды платят лишь 700 тысяч из 2 млн зарплаты Романа – "Валенсия" не имеет финансовой способности платить больше. Теперь клуб будет искать нового форварда под свои возможности.

Более того, чтобы сохранить финансовый баланс, "Валенсии" придется устроить распродажу игроков на 20-25 млн евро.

Напомним, что 28-летний Яремчук перешел в "Валенсию" в сентябре и провел за команду Рубена Барахи 26 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре гола.

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Роман Яремчук Брюгге Валенсия
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Источник:
Relevo
Опубликовал: Михаил Черныш
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