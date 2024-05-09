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Лунин подписал личный контракт с Adidas

Наши за границей
Обновлено

Детали сделки пока что неизвестны

Лунин подписал личный контракт с Adidas

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин начал сотрудничество с немецкой компанией Adidas.

Об этом футболист сообщил в соцсетях, добавив ссылку на производителя в шапке своего профиля.

Информацию о начале сотрудничества игрока с Adidas подтвердила и жена Андрея Анастасия.

Детали сделки неизвестны.

Напомним, что в этом сезоне Лунин, пока Тибо Куртуа был травмирован, выиграл конкуренцию у Кепы и стал первым номером команды.

Всего в текущем сезоне Андрей провел за мадридцев 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял на ноль.

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Реал (Мадрид) Андрей Лунин Adidas
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Vantala (Kharkiv)
09.05.2024 в 20:27
Це круто, молодець.
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1
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Комментарии 1
Vantala (Kharkiv)
09.05.2024 в 20:27
Це круто, молодець.
Ответить
1
0

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