Лунин подписал личный контракт с Adidas

Украинский голкипер "Реала" Андрей Лунин начал сотрудничество с немецкой компанией Adidas.

Об этом футболист сообщил в соцсетях, добавив ссылку на производителя в шапке своего профиля.

Информацию о начале сотрудничества игрока с Adidas подтвердила и жена Андрея Анастасия.

Детали сделки неизвестны.

Напомним, что в этом сезоне Лунин, пока Тибо Куртуа был травмирован, выиграл конкуренцию у Кепы и стал первым номером команды.

Всего в текущем сезоне Андрей провел за мадридцев 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял на ноль.