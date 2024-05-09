Лунин подписал личный контракт с Adidas
Детали сделки пока что неизвестны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский голкипер "Реала"
Об этом футболист сообщил в соцсетях, добавив ссылку на производителя в шапке своего профиля.
Информацию о начале сотрудничества игрока с Adidas подтвердила и жена Андрея Анастасия.
Детали сделки неизвестны.
Напомним, что в этом сезоне Лунин, пока Тибо Куртуа был травмирован, выиграл конкуренцию у Кепы и стал первым номером команды.
Всего в текущем сезоне Андрей провел за мадридцев 30 матчей, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял на ноль.
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Источник:Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
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Vantala (Kharkiv)
09.05.2024 в 20:27
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