Каньисарес: Лунин заслуживает сыграть в финале ЛЧ, но если Куртуа скажет, что он готов, то будет играть он

Бывший вратарь " Реала " Сантьяго Каньисарес рассказал, кто из вратарей мадридцев, по его мнению, будет играть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии".

"Я думаю, что играть будет Куртуа играть, потому что выбор за Анчелотти. У Куртуа есть время набрать лучшую форму, а даже Куртуа на 80% - это много Куртуа.

Это сложная ситуация, Очевидно, что Лунин заслуживает сыграть в финале, но дело в том, что вратарь, который будет играть, лучший в мире, а номер 1 имеет большой вес.