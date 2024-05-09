Каньисарес: Лунин заслуживает сыграть в финале ЛЧ, но если Куртуа скажет, что он готов, то будет играть он
Сантьяго Каньисарес говорит, что Карло Анчелотти больше доверяет Куртуа
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший вратарь "
"Я думаю, что играть будет Куртуа играть, потому что выбор за Анчелотти. У Куртуа есть время набрать лучшую форму, а даже Куртуа на 80% - это много Куртуа.
Это сложная ситуация, Очевидно, что Лунин заслуживает сыграть в финале, но дело в том, что вратарь, который будет играть, лучший в мире, а номер 1 имеет большой вес.
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Анчелотти и Ллопис (тренер вратарей) полностью доверяют Куртуа, и если он скажет, что он готов, думаю, именно его поставит тренер", - сказал Каньисарес.
Напомним, что финал ЛЧ "Реал" - "Боруссия" состоится 1 июня в Лондоне.
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