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Каньисарес: Лунин заслуживает сыграть в финале ЛЧ, но если Куртуа скажет, что он готов, то будет играть он

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Сантьяго Каньисарес говорит, что Карло Анчелотти больше доверяет Куртуа

Каньисарес: Лунин заслуживает сыграть в финале ЛЧ, но если Куртуа скажет, что он готов, то будет играть он

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Бывший вратарь "Реала" Сантьяго Каньисарес рассказал, кто из вратарей мадридцев, по его мнению, будет играть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии".

"Я думаю, что играть будет Куртуа играть, потому что выбор за Анчелотти. У Куртуа есть время набрать лучшую форму, а даже Куртуа на 80% - это много Куртуа.

Это сложная ситуация, Очевидно, что Лунин заслуживает сыграть в финале, но дело в том, что вратарь, который будет играть, лучший в мире, а номер 1 имеет большой вес.

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Анчелотти и Ллопис (тренер вратарей) полностью доверяют Куртуа, и если он скажет, что он готов, думаю, именно его поставит тренер", - сказал Каньисарес.

Напомним, что финал ЛЧ "Реал" - "Боруссия" состоится 1 июня в Лондоне.

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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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