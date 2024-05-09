Миколенко: В самом Ливерпуле фан-база эвертоновская больше

Защитник " Эвертона " Виталий Миколенко рассказал о болельщиках команды.

– Насколько я понимаю, то в Ливерпуле фан-база эвертоновская больше.

– В самом городе?

– Да. Даже по абонементам на год, на сезон, у нас где-то статистика была – у нас 25 тысяч из 40. А на новом стадионе представьте, что будет. Люди постарше и детишки, которые тоже факи тыкают.