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Миколенко: В самом Ливерпуле фан-база эвертоновская больше

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А еще скоро клуб построит новый стадион

Миколенко: В самом Ливерпуле фан-база эвертоновская больше

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Эвертона" Виталий Миколенко рассказал о болельщиках команды.

– Насколько я понимаю, то в Ливерпуле фан-база эвертоновская больше.

– В самом городе?

– Да. Даже по абонементам на год, на сезон, у нас где-то статистика была – у нас 25 тысяч из 40. А на новом стадионе представьте, что будет. Люди постарше и детишки, которые тоже факи тыкают.

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Эвертон (Ливерпуль) Виталий Миколенко
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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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