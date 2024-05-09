Касильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин

Легендарный голкипер " Реала " Икер Касильяс высказал свое мнение, кто из вратарей мадридцев должен играть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии".

"Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Конечно, это не от меня зависит, но я думаю, что должен сыграть Лунин.

Куртуа только что оправился от травмы, и он недавно действительно провел хороший матч, но он все еще не в ритме соревнований. Он уже более чем продемонстрировал свой уровень, и он показал это в прошлом году. Я убежден, что когда он вернется, то будет демонстрировать такой же высокий уровень", - сказал Касильяс.