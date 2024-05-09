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Касильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин

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В Испании начали активно обсуждать, кто сыграет в финале ЛЧ

Касильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Легендарный голкипер "Реала" Икер Касильяс высказал свое мнение, кто из вратарей мадридцев должен играть в финале Лиги чемпионов против "Боруссии".

"Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Конечно, это не от меня зависит, но я думаю, что должен сыграть Лунин.

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Куртуа только что оправился от травмы, и он недавно действительно провел хороший матч, но он все еще не в ритме соревнований. Он уже более чем продемонстрировал свой уровень, и он показал это в прошлом году. Я убежден, что когда он вернется, то будет демонстрировать такой же высокий уровень", - сказал Касильяс.

Напомним, что финал ЛЧ "Реал" - "Боруссия" состоится 1 июня в Лондоне.

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Икер Касильяс Тибо Куртуа Реал (Мадрид) Андрей Лунин
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Источник:
Marca
Опубликовал: Михаил Черныш
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