Касильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин
В Испании начали активно обсуждать, кто сыграет в финале ЛЧ
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Легендарный голкипер "
"Лунин показал, что он надежный вратарь, который может выручить в любой момент. Конечно, это не от меня зависит, но я думаю, что должен сыграть Лунин.
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Куртуа только что оправился от травмы, и он недавно действительно провел хороший матч, но он все еще не в ритме соревнований. Он уже более чем продемонстрировал свой уровень, и он показал это в прошлом году. Я убежден, что когда он вернется, то будет демонстрировать такой же высокий уровень", - сказал Касильяс.
Напомним, что финал ЛЧ "Реал" - "Боруссия" состоится 1 июня в Лондоне.
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