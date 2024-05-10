Атлетико готов выкупить клаусулу Довбика, которая составляет 28 млн евро
В Испании пишут, что Атлетико остается главным претендентом на украинца
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Мадридский "Атлетико" продолжает оставаться главным претендентом на украинского форварда "
Издание сообщает, что если перед переходом в "Жирону" Довбик стоил примерно 15 миллионов евро, то сейчас цена на него выросла фактически вдвое.
В "Жироне" сами не ожидали такого прорыва украинца перед его подписанием, и поэтому его клаусула считается относительно невысокой – 28 млн евро.
"Атлетико" готов заплатить летом эту сумму, но перед этим клубу нужно несколько почистить состав, а именно отпустить в другие клубы Мемфиса Депая и Альваро Морату.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Источник отмечает, что мадридский гранд готов сделать все возможное, чтобы осуществить трансфер украинца.
Напомним, что на текущий момент Довбик с 20 голами является лучшим снайпером нынешнего сезона Примеры. Transfermarkt оценивает украинца 30 млн евро.
Популярное сейчас
- Лунин подписал личный контракт с Adidas
- Боруссия Дортмунд заработает больше, если проиграет финал Лиги чемпионов
- Ступар: Игроки Баварии не должны обвинять арбитра
- Бенфика проиграла Фамаликану и сделала Спортинг чемпионом. Трубин пропустил мяч в ближний угол. Видео
- Красотка дня. Очаровательная вторая половинка нападающего, который подарил Реалу финал ЛЧ. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО
Комментарии 4