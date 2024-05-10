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Атлетико готов выкупить клаусулу Довбика, которая составляет 28 млн евро

Наши за границей
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В Испании пишут, что Атлетико остается главным претендентом на украинца

Атлетико готов выкупить клаусулу Довбика, которая составляет 28 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мадридский "Атлетико" продолжает оставаться главным претендентом на украинского форварда "Жироны" Артема Довбика, сообщает испанское издание GOL DIGITAL.

Издание сообщает, что если перед переходом в "Жирону" Довбик стоил примерно 15 миллионов евро, то сейчас цена на него выросла фактически вдвое.

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В "Жироне" сами не ожидали такого прорыва украинца перед его подписанием, и поэтому его клаусула считается относительно невысокой – 28 млн евро.

"Атлетико" готов заплатить летом эту сумму, но перед этим клубу нужно несколько почистить состав, а именно отпустить в другие клубы Мемфиса Депая и Альваро Морату.

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Источник отмечает, что мадридский гранд готов сделать все возможное, чтобы осуществить трансфер украинца.

Напомним, что на текущий момент Довбик с 20 голами является лучшим снайпером нынешнего сезона Примеры. Transfermarkt оценивает украинца 30 млн евро.

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Атлетико (Мадрид) Артем Довбик Жирона
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Источник:
GOL DIGITAL
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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okolegko (Київ)
10.05.2024 в 00:31
Так наче ж у 50 його вже оцінили... Щось мадридці відстають
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Комментарии 4
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okolegko (Київ)
10.05.2024 в 00:31
Так наче ж у 50 його вже оцінили... Щось мадридці відстають
Ответить
1
0
Jus71e (Днепр)
10.05.2024 в 00:43
Да они сами себе противоречат!
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0
0
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2024 в 00:27
Це кращий варіант, чим в Челсі, з його вічним хаосом ...
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0
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Romerik (YNWA)
10.05.2024 в 01:08
Не краще. Челсі підніметься і саме в даний час показує непогану гру і розвивається з кожним місяцем. Хаос поступово йде. Закупка форварда, вінгера і когось у центр стабілізує команду, яка вже зараз бореться за єврокубки. А атлетіко - це топорна помийка зі своїм гівностилем яка не розвивається останні 10 років мінімум. Будь куди в Іспанію, тільки не туди
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