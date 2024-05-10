Атлетико готов выкупить клаусулу Довбика, которая составляет 28 млн евро

Мадридский "Атлетико" продолжает оставаться главным претендентом на украинского форварда " Жироны " Артема Довбика, сообщает испанское издание GOL DIGITAL.

Издание сообщает, что если перед переходом в "Жирону" Довбик стоил примерно 15 миллионов евро, то сейчас цена на него выросла фактически вдвое.

В "Жироне" сами не ожидали такого прорыва украинца перед его подписанием, и поэтому его клаусула считается относительно невысокой – 28 млн евро.

"Атлетико" готов заплатить летом эту сумму, но перед этим клубу нужно несколько почистить состав, а именно отпустить в другие клубы Мемфиса Депая и Альваро Морату.

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Источник отмечает, что мадридский гранд готов сделать все возможное, чтобы осуществить трансфер украинца.

Напомним, что на текущий момент Довбик с 20 голами является лучшим снайпером нынешнего сезона Примеры. Transfermarkt оценивает украинца 30 млн евро.