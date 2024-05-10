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Забарный: Когда после Лондона приезжаешь в Борнмут – просто отдыхаешь душой

Наши за границей

Совсем другой ритм жизни

Забарный: Когда после Лондона приезжаешь в Борнмут – просто отдыхаешь душой

Фото - Instagram

Новина українською

Защитник "Борнмута" Илья Забарный сравнил ритм жизни Лондона и города, где базируется его клуб.

"Когда я сюда приехал, я приехал с войны, и мы очень много путешествовали. Здесь очень спокойно, мне очень нравится.

Иногда мы ездим в Лондон, и после Лондона ты сюда приезжаешь – и просто отдыхаешь душой, честно.

Там люди куда-то спешат, здесь ты чисто отдыхаешь, это правда. И мне это нравится на самом деле", – сказал Забарный.

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Источник:
ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Morphyk7 (Черновцы)
10.05.2024 в 00:52
Хлопець як гравець - норм, але слова, що він приїзав з війни? Де він був і де війна?
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Комментарии 1
Morphyk7 (Черновцы)
10.05.2024 в 00:52
Хлопець як гравець - норм, але слова, що він приїзав з війни? Де він був і де війна?
Ответить
0
0

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