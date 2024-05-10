Забарный: Когда после Лондона приезжаешь в Борнмут – просто отдыхаешь душой

Защитник " Борнмута " Илья Забарный сравнил ритм жизни Лондона и города, где базируется его клуб.

"Когда я сюда приехал, я приехал с войны, и мы очень много путешествовали. Здесь очень спокойно, мне очень нравится.

Иногда мы ездим в Лондон, и после Лондона ты сюда приезжаешь – и просто отдыхаешь душой, честно.

Там люди куда-то спешат, здесь ты чисто отдыхаешь, это правда. И мне это нравится на самом деле", – сказал Забарный.