Забарный: Когда после Лондона приезжаешь в Борнмут – просто отдыхаешь душой
Совсем другой ритм жизни
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Защитник "
"Когда я сюда приехал, я приехал с войны, и мы очень много путешествовали. Здесь очень спокойно, мне очень нравится.
Иногда мы ездим в Лондон, и после Лондона ты сюда приезжаешь – и просто отдыхаешь душой, честно.
Там люди куда-то спешат, здесь ты чисто отдыхаешь, это правда. И мне это нравится на самом деле", – сказал Забарный.
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Источник:ТРЕНДЕЦЬ
Опубликовал: Михаил Черныш
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Morphyk7 (Черновцы)
10.05.2024 в 00:52
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