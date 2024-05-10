Забарный: Очень много помогаем. Если мы не будем этого делать, почему люди из-за границы должны нас поддерживать?

Защитник "Борнмута" Илья Забарный отметил важность поддержки Украины, прежде всего, со стороны ее граждан.

"Мы очень много помогаем. Ангелина у меня (жена Ильи – прим.) – очень добрая душа, она не может пройти стороной все беды, и я это понимаю сам.

У нас есть на обеспечении собачка в приюте. Мы каждый месяц платим сумму, чтобы ее кормили.

Если мы этого не будем делать, почему должны из-за границы люди, Европа, Америка поддерживать нас, если наши люди уже не могут это делать? Потому мы это делаем.

Я понимаю, что это очень важно, какое время для людей сейчас, это очень сложно", – сказал Забарный.