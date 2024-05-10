Жена Лунина: Верю, что твоя мечта сбудется, и ты сыграешь в финале ЛЧ и выиграешь трофей

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия поздравила мужа с выходом его команды в финал Лиги чемпионов после волевой победой над "Баварией".

"Я так тобой горжусь. Ты ждал своего шанса пять лет, тренировался после каждой тренировки, в выходные и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Ты совершенствовался ежеминутно, чтобы не разочаровать свою команду, быть стеной для них.

Это твой заслуженный финал. Я верю, что твоя мечта осуществится, ты сыграешь в этом финале и выиграешь этот трофей для мадридцев и для своего сына", - написала Анастасия на своей странице в своем Instagram.