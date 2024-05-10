  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Жена Лунина: Верю, что твоя мечта сбудется, и ты сыграешь в финале ЛЧ и выиграешь трофей
В тренде

Жена Лунина: Верю, что твоя мечта сбудется, и ты сыграешь в финале ЛЧ и выиграешь трофей

Наши за границей

Анастасия поддерживала супруга на Сантьяго Бернабеу

Жена Лунина: Верю, что твоя мечта сбудется, и ты сыграешь в финале ЛЧ и выиграешь трофей

Фото: Instagram

Новина українською

Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия поздравила мужа с выходом его команды в финал Лиги чемпионов после волевой победой над "Баварией".

"Я так тобой горжусь. Ты ждал своего шанса пять лет, тренировался после каждой тренировки, в выходные и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Ты совершенствовался ежеминутно, чтобы не разочаровать свою команду, быть стеной для них.

Это твой заслуженный финал. Я верю, что твоя мечта осуществится, ты сыграешь в этом финале и выиграешь этот трофей для мадридцев и для своего сына", - написала Анастасия на своей странице в своем Instagram.

Читайте такжеЛунин подписал личный контракт с Adidas

В финале "Реал" Мадрид встретится с "Боруссией" Дортмунд. Матч пройдет 1 июня.

Читайте такжеКасильяс: Я думаю, что в финале Лиги чемпионов должен сыграть Лунин
По теме
yellow-arrow
Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму
yellow-arrow
Анчелотти и Перес склоняются к тому, чтобы вместо Лунина в финале Лиги чемпионов сыграл Куртуа
yellow-arrow
Тухель и Терзич допустили одинаковые ошибки. Реал наказал, ПСЖ – нет. Обзор ответных матчей ½ ЛЧ
Реал (Мадрид) Андрей Лунин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Damien (Kyiv)
10.05.2024 в 12:21
Ну кто за язык баб тянет?? Понятное дело,, что Лунин станет в ворота только, если с Куртуа к 1/06 что то случится. Поэтому ее высказывание плохое при любых вариантах. Случилось что-то с Куртуа - "накаркала" скажут фанаты, не случилось ничего с Куртуа - балабольство.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Damien (Kyiv)
10.05.2024 в 12:21
Ну кто за язык баб тянет?? Понятное дело,, что Лунин станет в ворота только, если с Куртуа к 1/06 что то случится. Поэтому ее высказывание плохое при любых вариантах. Случилось что-то с Куртуа - "накаркала" скажут фанаты, не случилось ничего с Куртуа - балабольство.
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости