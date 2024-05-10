Жена Лунина: Верю, что твоя мечта сбудется, и ты сыграешь в финале ЛЧ и выиграешь трофей
Анастасия поддерживала супруга на Сантьяго Бернабеу
Фото: Instagram
Жена голкипера "Реала" Андрея Лунина Анастасия поздравила мужа с выходом его команды в финал Лиги чемпионов после волевой победой над "Баварией".
"Я так тобой горжусь. Ты ждал своего шанса пять лет, тренировался после каждой тренировки, в выходные и по праздникам. Ты пожертвовал временем, которое мог бы провести со своей семьей. Ты совершенствовался ежеминутно, чтобы не разочаровать свою команду, быть стеной для них.
Это твой заслуженный финал. Я верю, что твоя мечта осуществится, ты сыграешь в этом финале и выиграешь этот трофей для мадридцев и для своего сына", - написала Анастасия на своей странице в своем Instagram.
В финале "Реал" Мадрид встретится с "Боруссией" Дортмунд. Матч пройдет 1 июня.
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