Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму
Неожиданно
Динамо Київ
Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о бонусах, которые предусматривает трансфер украинского вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал" в 2018 году.
"Наверное, больше других этому успеху [выходу в финал Лиги чемпионов] украинского кипера радовался президент "Зари" Евгений Геллер. Дело в том, что, по нашим данным, в условиях трансфера Лунина из "Зари" в "Реал" прописаны определенные бонусы. Это не та история, что у Михаила Мудрика, когда те +30 миллионов будет получить очень тяжело.
"Заря", по нашему инсайду, должна получить по 1 миллиону в трех ситуациях. Ситуация первая – Лунин играет 10 матчей за "Реал". Done. Ситуация вторая – Лунин играет 50% и более матчей в сезоне, где "Реал" становится чемпионом Испании. Тоже done. И ситуация третья – Лунин вместе с "Реалом" выигрывает Лигу чемпионов и играет более 50% матчей в этом турнире. Вот здесь пока вопросительный знак.
Но если произойдет и это, то "Реал" в конце сезона должен отстегнуть "Заре" 3 миллиона евро", – сказал Спиваковский.
Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".
Популярное сейчас
- Байер все еще неверлузен, позор Астон Виллы, контракт Лунина и новый клуб для Довбика. Главные новости за 9 мая
- Чудо, ценой в финал. Байер — Рома 2:2. Видео голов и обзор матча
- Байер установил новый рекорд среди европейских команд
- Статистические порталы оценили игру Андрея Лунина в матче ЛЧ против Баварии
- Роскошная красотка променяла легенду Дортмунда на другого футболиста, который моложе ее на 18 лет. ФОТО
- Команда даже за пределами поля. Футболисты Шахтера устроили двойное свидание. ФОТО