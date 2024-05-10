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Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму

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Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму

Динамо Київ

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Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о бонусах, которые предусматривает трансфер украинского вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал" в 2018 году.

"Наверное, больше других этому успеху [выходу в финал Лиги чемпионов] украинского кипера радовался президент "Зари" Евгений Геллер. Дело в том, что, по нашим данным, в условиях трансфера Лунина из "Зари" в "Реал" прописаны определенные бонусы. Это не та история, что у Михаила Мудрика, когда те +30 миллионов будет получить очень тяжело.

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"Заря", по нашему инсайду, должна получить по 1 миллиону в трех ситуациях. Ситуация первая – Лунин играет 10 матчей за "Реал". Done. Ситуация вторая – Лунин играет 50% и более матчей в сезоне, где "Реал" становится чемпионом Испании. Тоже done. И ситуация третья – Лунин вместе с "Реалом" выигрывает Лигу чемпионов и играет более 50% матчей в этом турнире. Вот здесь пока вопросительный знак.

Но если произойдет и это, то "Реал" в конце сезона должен отстегнуть "Заре" 3 миллиона евро", – сказал Спиваковский.

Напомним, что в текущем сезоне Лунин провел за "Реал" 30 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и в 12 поединках отстоял "на ноль".

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Заря (Луганск) Реал (Мадрид) Андрей Лунин Михаил Спиваковский
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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