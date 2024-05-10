Заря может получить солидные бонусы от Реала за Лунина: СМИ назвали условия и сумму

Ведущий программы ТаТоТаке Михаил Спиваковский рассказал о бонусах, которые предусматривает трансфер украинского вратаря Андрея Лунина из "Зари" в "Реал" в 2018 году.

"Наверное, больше других этому успеху [выходу в финал Лиги чемпионов] украинского кипера радовался президент "Зари" Евгений Геллер. Дело в том, что, по нашим данным, в условиях трансфера Лунина из "Зари" в "Реал" прописаны определенные бонусы. Это не та история, что у Михаила Мудрика, когда те +30 миллионов будет получить очень тяжело.

"Заря", по нашему инсайду, должна получить по 1 миллиону в трех ситуациях. Ситуация первая – Лунин играет 10 матчей за "Реал". Done. Ситуация вторая – Лунин играет 50% и более матчей в сезоне, где "Реал" становится чемпионом Испании. Тоже done. И ситуация третья – Лунин вместе с "Реалом" выигрывает Лигу чемпионов и играет более 50% матчей в этом турнире. Вот здесь пока вопросительный знак.

Но если произойдет и это, то "Реал" в конце сезона должен отстегнуть "Заре" 3 миллиона евро", – сказал Спиваковский.