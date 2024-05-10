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Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико

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Украинец дал лаконичный ответ

Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского "Атлетико".

- Пишут об интересе со стороны мадридского "Атлетико". Это только пишут?

- Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.

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- Раздражают трансферные слухи?

- Обо всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.

- Помню, что ты болеешь за "Реал". Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.

- Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду уже поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как "Реал", – сказал Довбик.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Алина Ерофеева
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