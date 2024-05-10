Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского "Атлетико".

- Пишут об интересе со стороны мадридского "Атлетико". Это только пишут?

- Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.

- Раздражают трансферные слухи?

- Обо всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.

- Помню, что ты болеешь за "Реал". Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.

- Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду уже поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как "Реал", – сказал Довбик.