Довбик прокомментировал слухи об интересе Атлетико
Украинец дал лаконичный ответ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик прокомментировал слухи об интересе к нему со стороны мадридского "Атлетико".
- Пишут об интересе со стороны мадридского "Атлетико". Это только пишут?
- Посмотрим. У них есть свои нападающие, их много.
- Раздражают трансферные слухи?
- Обо всех пишут, кто играет, забивает. У нас любят про всех писать: и правду, и неправду. Пусть это будет тайна.
- Помню, что ты болеешь за "Реал". Но в футбольной судьбе бывает по-разному. Можно долго ждать и не дождаться.
- Сейчас уже как-то за одну команду не болею. Хочется за свою команду уже поболеть, чтобы играть в Лиге чемпионов и конкурировать с такой командой, как "Реал", – сказал Довбик.
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