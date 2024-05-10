"Он действительно хороший финишер". Английский Карлайл продлит контракт с украинцем

Главный тренер английского "Карлайл Юнайтед" Пол Симпсон положительно отозвался о 19-летнем украинском форварде Антоне Дудике и заявил, что клуб предложит парню новый контракт.

"Не смотря на то, что он больше играет за молодежную команду, мы уже видим перспективу. У него есть физическая подготовка, чтобы справиться со взрослым футболом. И он действительно хороший бомбардир, финишер.

Нужно учесть, что ему было непросто адаптироваться после переезда из Украины, но у него огромное желание учиться и совершенствоваться.

Любой, кто смотрит, как мы тренируемся, и видит, как Антон забивает, может понять, что он бомбардир… А найти бомбардиров действительно сложно. Поэтому я думаю, что он тот, на кого стоит обратить внимание и сохранить.

Он проведет предсезонку с первой командой, по итогам которой мы будем принимать решение – подтягивать его в первую команду, возможно отправить в аренду, посмотрим…

Но в целом Дудик – это игрок, на которого мы рассчитываем в будущем", – заявил Симпсон.