Довбик: Когда я несколько матчей не забивал - все говорили, что все, он уже свое назабивал

Украинский форвард " Жироны " Артем Довбик высказался о борьбе за титул лучшего бомбардира сезона Ла Лиги.

Напомним, что у Довбика 20 голов в Ла Лиге, у Беллингема - 18, Левандовский и Серлот забили по 17.

"Четыре тура еще осталось. Всё возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, не будет идти.

У меня такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда все будет идти легко.

Главное подготовиться к игре и быть физически здоровым. Всё так быстро меняется. Беллингем, Левандовский и Серлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно", – сказал Довбик.