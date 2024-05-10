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Довбик: Когда я несколько матчей не забивал - все говорили, что все, он уже свое назабивал

Наши за границей
Обновлено

Артем лидирует в гонке бомбардиров чемпионата Испании

Довбик: Когда я несколько матчей не забивал - все говорили, что все, он уже свое назабивал

instagram.com/gironafc

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик высказался о борьбе за титул лучшего бомбардира сезона Ла Лиги.

Напомним, что у Довбика 20 голов в Ла Лиге, у Беллингема - 18, Левандовский и Серлот забили по 17.

"Четыре тура еще осталось. Всё возможно. Но не надо об этом думать, потому что может сработать против тебя. Будешь думать о голах, не будет идти.

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У меня такой опыт был. Где-то матчей семь я не забивал и все говорили, что все, он уже свое назабивал. Я знаю, что если работать, то на футбольном поле получишь свою награду. Тогда все будет идти легко.

Главное подготовиться к игре и быть физически здоровым. Всё так быстро меняется. Беллингем, Левандовский и Серлот – это основные конкуренты. Расслабляться не нужно", – сказал Довбик.

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Источник:
ВЗБІРНА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
10.05.2024 в 20:13
Все подумали, ну всё, он уже забил... А он не забил... И забил... и не раз и не два... А четыре раза.
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Комментарии 1
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Вarcelinius
10.05.2024 в 20:13
Все подумали, ну всё, он уже забил... А он не забил... И забил... и не раз и не два... А четыре раза.
Ответить
0
0

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