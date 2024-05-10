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Жирона на выезде против Алавеса. Довбик и Цыганков выйдут в старте

Наши за границей
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Оба украинца - в старте

Жирона на выезде против Алавеса. Довбик и Цыганков выйдут в старте

Girona

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 10 мая, состоится матч 35-го тура Ла Лиги, в котором "Алавес" примет "Жирону".

Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.

В старте "Жироны" выйдут оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.

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Напомним, что UA-Футбол проведет текстовый онлайн поединка.

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