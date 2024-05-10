Жирона на выезде против Алавеса. Довбик и Цыганков выйдут в старте
Оба украинца - в старте
Girona
Сегодня, 10 мая, состоится матч 35-го тура Ла Лиги, в котором "Алавес" примет "
Матч начнется в 22:00, и уже известны стартовые составы команд.
В старте "Жироны" выйдут оба украинца команды – форвард Артем Довбик и хавбек Виктор Цыганков.
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