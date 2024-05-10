AS. Довбик - неприкасаемый. Жирона оставит Артема на следующий сезон
Об этом клуб заявил агенту игрока
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик останется в каталонском клубе как минимум еще на один сезон.
Как сообщает авторитетное испанское издание AS, агент футболиста Алексей Люндовский в последнее время общался с представителями различных больших европейских клубов, включая итальянские "Наполи" и "Ювентус".
После этого Люндовский сообщил об интересе к его клиенту руководству "Жироны", однако получил от руководства клуба ответ, что Довбик не продается. "Жирона" включает украинца в список "неприкасаемых" и оставит игрока как минимум на еще один сезон.
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Напомним, что на текущий момент Довбик с 20 голами является лучшим снайпером нынешнего сезона Примеры. Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.
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