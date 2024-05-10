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AS. Довбик - неприкасаемый. Жирона оставит Артема на следующий сезон

Наши за границей
Обновлено

Об этом клуб заявил агенту игрока

AS. Довбик - неприкасаемый. Жирона оставит Артема на следующий сезон

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Украинский форвард "Жироны" Артем Довбик останется в каталонском клубе как минимум еще на один сезон.

Как сообщает авторитетное испанское издание AS, агент футболиста Алексей Люндовский в последнее время общался с представителями различных больших европейских клубов, включая итальянские "Наполи" и "Ювентус".

После этого Люндовский сообщил об интересе к его клиенту руководству "Жироны", однако получил от руководства клуба ответ, что Довбик не продается. "Жирона" включает украинца в список "неприкасаемых" и оставит игрока как минимум на еще один сезон.

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Напомним, что на текущий момент Довбик с 20 голами является лучшим снайпером нынешнего сезона Примеры. Transfermarkt оценивает украинца в 30 млн евро.

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Артем Довбик Жирона
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Источник:
AS
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харьков)
10.05.2024 в 22:54
Браво ЖИРОНА ! Це не продажні хахли... Українці аплодують ! Правда на світі Є !
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Комментарии 2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
10.05.2024 в 22:54
Браво ЖИРОНА ! Це не продажні хахли... Українці аплодують ! Правда на світі Є !
Ответить
0
0
Morphyk7 (Черновцы)
10.05.2024 в 22:33
Клаусула 25 млн і хто буде питати?
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0
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