Навесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает " Жирону ".

В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

И именно Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.

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Отметим, что это 5-й ассист Цыганкова в "Жироне" в текущем сезоне.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.