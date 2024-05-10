Навесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
Плюсик для украинского хавбека
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает "
В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.
И именно Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.
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Отметим, что это 5-й ассист Цыганкова в "Жироне" в текущем сезоне.
Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.
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