  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Навесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
В тренде

Навесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Плюсик для украинского хавбека

Навесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает "Жирону".

В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

И именно Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что это 5-й ассист Цыганкова в "Жироне" в текущем сезоне.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн поединка.

По теме
yellow-arrow
Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
yellow-arrow
AS. Довбик - неприкасаемый. Жирона оставит Артема на следующий сезон
yellow-arrow
Жирона на выезде против Алавеса. Довбик и Цыганков выйдут в старте
Виктор Цыганков Жирона
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости