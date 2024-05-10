Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО
Жирона идет на перерыв, ведя в счете
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает "Жирону". В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.
Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.
"Алавес" быстро отыгрался – на 12-й минуте сравнял счет, однако в концовке тайма Артем Довбик делает разницу.
Артем пяткой скатил мяч под удар Эррере, а тот дал в самую девятку.
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2:1 к перерыву в пользу "Жироны".
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жажа_the_best (Харьков)
10.05.2024 в 23:20
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