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Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

Наши за границей
Обновлено

Жирона идет на перерыв, ведя в счете

Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает "Жирону". В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Читайте такжеНавесил с углового. Цыганков отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.

"Алавес" быстро отыгрался – на 12-й минуте сравнял счет, однако в концовке тайма Артем Довбик делает разницу.

Артем пяткой скатил мяч под удар Эррере, а тот дал в самую девятку.

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2:1 к перерыву в пользу "Жироны".

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Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
10.05.2024 в 23:20
Довбик не тормози-давай двадцатый отгрузи!
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Комментарии 1
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жажа_the_best (Харьков)
10.05.2024 в 23:20
Довбик не тормози-давай двадцатый отгрузи!
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