Не только забивает. Довбик поддержал Цыганкова и отдал ассист в матче с Алавесом. ВИДЕО

В матче 35-го тура Ла Лиги "Алавес" принимает "Жирону". В стартовом составе гостей вышли оба украинца – Артем Довбик и Виктор Цыганков.

Цыганков отметился ассистом в самом начале матча – навесил с углового, после чего Гарсия переправил в сетку. 1:0 для гостей на 5-й минуте.

"Алавес" быстро отыгрался – на 12-й минуте сравнял счет, однако в концовке тайма Артем Довбик делает разницу.

Артем пяткой скатил мяч под удар Эррере, а тот дал в самую девятку.

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2:1 к перерыву в пользу "Жироны".